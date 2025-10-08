Caltanissetta, alla villa comunale rinvenuto zaino abbandonato contenente dieci stecche di hashish
Maxi controllo della polizia su tutto il territorio nisseno
Servizi straordinari di controllo del territorio della Polizia di Stato nel centro storico di Caltanissetta contro il degrado urbano e l’illegalità. Sotto la lente d’ingradimento degli investigatori la villa comunale Cordova, viale Conte Testasecca e le vie Traversa Elena, Panzica e Cavour. Equipaggi della sezione Volanti, del reparto Prevenzione crimine della Polizia di stato di Palermo e della Polizia locale hanno eseguito tre posti di controllo in diversi punti della città, fermando 33 auto e identificando 92 persone. Alla villa comunale, invece, sono state identificate 34 persone, di cui 33 di nazionalità straniera, 7 delle quali con precedenti di polizia, ed è stato rinvenuto e sequestrato uno zaino abbandonato contenente dieci stecche di hashish.
Complessivamente nel corso dei servizi sono state identificate 204 persone, controllati 48 mezzi, di cui uno sequestrato, eseguite 3 perquisizioni, rilevate 8 infrazioni al Codice della strada, e sottoposto a controllo 28 sorvegliati speciali, arrestati domiciliari e affidati in prova ai servizi sociali.