Caltanissetta, alla villa comunale rinvenuto zaino abbandonato contenente dieci stecche di hashish

Servizi straordinari di controllo del territorio della Polizia di Stato nel centro storico di Caltanissetta contro il degrado urbano e l’illegalità. Sotto la lente d’ingradimento degli investigatori la villa comunale Cordova, viale Conte Testasecca e le vie Traversa Elena, Panzica e Cavour. Equipaggi della sezione Volanti, del reparto Prevenzione crimine della Polizia di stato di Palermo e della Polizia locale hanno eseguito tre posti di controllo in diversi punti della città, fermando 33 auto e identificando 92 persone. Alla villa comunale, invece, sono state identificate 34 persone, di cui 33 di nazionalità straniera, 7 delle quali con precedenti di polizia, ed è stato rinvenuto e sequestrato uno zaino abbandonato contenente dieci stecche di hashish.

Complessivamente nel corso dei servizi sono state identificate 204 persone, controllati 48 mezzi, di cui uno sequestrato, eseguite 3 perquisizioni, rilevate 8 infrazioni al Codice della strada, e sottoposto a controllo 28 sorvegliati speciali, arrestati domiciliari e affidati in prova ai servizi sociali.