Ultime Notizie

Caltanissetta, alla villa comunale rinvenuto zaino abbandonato contenente dieci stecche di hashish

Maxi controllo della polizia su tutto il territorio nisseno

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Servizi straordinari di controllo del territorio della Polizia di Stato nel centro storico di Caltanissetta contro il degrado urbano e l’illegalità. Sotto la lente d’ingradimento degli investigatori la villa comunale Cordova, viale Conte Testasecca e le vie Traversa Elena, Panzica e Cavour. Equipaggi della sezione Volanti, del reparto Prevenzione crimine della Polizia di stato di Palermo  e della Polizia locale hanno eseguito tre posti di controllo in diversi punti della città, fermando 33 auto e identificando 92 persone. Alla villa comunale, invece, sono state identificate 34 persone, di cui 33 di nazionalità straniera, 7 delle quali con precedenti di polizia, ed è stato rinvenuto e sequestrato uno zaino abbandonato contenente dieci stecche di hashish.
Complessivamente nel corso dei servizi sono state identificate 204 persone, controllati 48 mezzi, di cui uno sequestrato, eseguite 3 perquisizioni, rilevate 8 infrazioni al Codice della strada, e sottoposto a controllo 28 sorvegliati speciali, arrestati domiciliari e affidati in prova ai servizi sociali. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Caltanissetta, alla villa comunale rinvenuto zaino abbandonato contenente dieci stecche di hashish
Ultime Notizie

Truffa da 63 mila euro ai danni di una pensionata: scatta una denuncia
Siculiana

Siculiana, inaugurata la strada di Cantamatino chiusa dopo la frana del 2021
Agrigento

Agrigento, maxi controllo nella frazione di Villaseta da parte dei Carabinieri
Palermo

Impatto frontale tra due scooter: grave un 32enne
Ultime Notizie

Allo stadio con un coltello a serramanico nascosto nel marsupio, denuncia e Daspo per tifoso