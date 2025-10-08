Alessandria della Rocca, cerimonia di posa della prima pietra dell’ex Convento dei Frati Minori Osservanti Riformati

Ad Alessandria della Rocca questa mattina si è svolta la cerimonia di posa della prima pietra, che segna l’inizio dei lavori di restauro, ripristino e messa in sicurezza dell’ex Convento dei Frati Minori Osservanti Riformati, uno dei luoghi più significativi della storia e della identità culturale. Alla cerimonia è stato presente il Prefetto di Agrigento, Dott. Salvatore Caccamo, le autorità civili e militari.

“Questo evento rappresenta un momento di grande valore per la comunità: un segnale concreto dell’impegno dell’Amministrazione nella valorizzazione del patrimonio storico e nella tutela delle nostre radici. Oggi lo Stato ha dimostrato di essere presente e attento anche alle piccole realtà del nostro territorio,di questo ne sono profondamente fiero, poiché rappresenta un segno concreto di legalità e operatività. Il contributo del Prefetto è stato indispensabile per l’avvio e la realizzazione dei lavori, frutto di un intenso e sinergico impegno, in collaborazione con il Dirigente dell’Ufficio Tecnico il Ing. Salvatore Acri e il dott. Giuseppe Montana dirigente della Prefettura. Rivolgo infine un appello alla cittadinanza affinché cooperi alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla promozione del territorio”, ha detto il sindaco di Alessandria della Rocca, Salvatore Mangione.