Alessandria della Rocca

Alessandria della Rocca, cerimonia di posa della prima pietra dell’ex Convento dei Frati Minori Osservanti Riformati

Alla cerimonia è stato presente il Prefetto di Agrigento, Dott. Salvatore Caccamo, le autorità civili e militari

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ad Alessandria della Rocca questa mattina si è svolta la cerimonia di posa della prima pietra, che segna l’inizio dei lavori di restauro, ripristino e messa in sicurezza dell’ex Convento dei Frati Minori Osservanti Riformati, uno dei luoghi più significativi della storia e della identità culturale. Alla cerimonia è stato presente il Prefetto di Agrigento, Dott. Salvatore Caccamo, le autorità civili e militari.

Questo evento rappresenta un momento di grande valore per la comunità: un segnale concreto dell’impegno dell’Amministrazione nella valorizzazione del patrimonio storico e nella tutela delle nostre radici. Oggi lo Stato ha dimostrato di essere presente e attento anche alle piccole realtà del nostro territorio,di questo ne sono profondamente fiero, poiché rappresenta un segno concreto di legalità e operatività. Il contributo del Prefetto è stato indispensabile per l’avvio e la realizzazione dei lavori, frutto di un intenso e sinergico impegno, in collaborazione con il Dirigente dell’Ufficio Tecnico il Ing. Salvatore Acri e il dott. Giuseppe Montana dirigente della Prefettura. Rivolgo infine un appello alla cittadinanza affinché cooperi alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla promozione del territorio”, ha detto il sindaco di Alessandria della Rocca, Salvatore Mangione.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ribera

Siccità, Regione autorizza terza irrigazione a Ribera
Alessandria della Rocca

Alessandria della Rocca, cerimonia di posa della prima pietra dell’ex Convento dei Frati Minori Osservanti Riformati
Giudiziaria

Inseguiva l’ex con un coltello, denunciata Asia Vitale; l’avvocata lascia la sua difesa
Palermo

Torna il treno storico da Palermo a Porto Empedocle: ecco quando
Palermo

Trasporti, domani si vara il traghetto della Regione ‘Costanza I di Sicilia’
Catania

Girava di notte con la droga nascosta nello scooter, arrestato 19enne