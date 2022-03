Bassa marea nel Mediterraneo: c’è una spiegazione

Nell’Agrigentino, ma anche nel Trapanese, in Puglia e in Calabria, negli ultimi giorni in molti hanno notato una eccezionale bassa marea con scogli e fondali marini improvvisamente affiorati. L’evidente bassa marea che si sta registrando in questi giorni è solo un normale fenomeno causato da una forte alta pressione presente sul Mediterraneo che sta “premendo” sulla superficie del mare facendolo “arretrare”. Il fenomeno tra pochi giorni sparirà.

A Sciacca a poche centinaia di metri dalla battigia, verso ovest, è affiorato l’isolotto di San Giorgio, nella spiaggia di Zingarello, si nota l’emersione delle barriere, normalmente soffolte e il fortino, che normalmente è sott’acqua.