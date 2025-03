Bruciata l’auto di una 43enne a Fontanelle, l’incendio è doloso 

Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio che la scorsa notte ha danneggiato la Fiat Seicento di proprietà di una 43enne del posto. Il rogo è avvenuto in via Alessio Di Giovanni dove è stata anche rinvenuta una bottiglietta di plastica con tracce di liquido infiammabile.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che adesso hanno avviato le indagini. I militari dell’Arma sono al lavoro per risalire all’autore dell’atto incendiario e capire il motivo.