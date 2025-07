Agrigento abbraccia San Calogero, al via l’ultima giornata di festeggiamenti (VIDEO)

San Calogero è pronto per l’ultimo bagno di folla. Al via la giornata conclusiva dei festeggiamenti in onore del Santo Nero, l’appuntamento più atteso dagli agrigentini. Migliaia di fedeli sono attesi davanti al Santuario. Già alle prime luci dell’alba centinaia di persone hanno raggiunto a piedi il centro cittadino e partecipato alla Santa Messa che si è celebrata all’Addolorata. Nella mattinata si è svolta anche la Sagra del Grano con la partecipazione dei devoti portatori e dei fedeli con gli ex voto, con i prodotti della terra e lavori artigianali, seguiti dal corteo dei “carretti siciliani”, motoape e muli parati.

L’appuntamento più atteso è previsto alle ore 13 con la processione del Santo attraverso via Atenea, piazza Pirandello, via Amendola e via Garibaldi fino al Santuario B.M.V. Addolorata. In serata la processione avrà inizio alle ore 22 con il Simulacro che attraverserà Viale della Vittoria con la partecipazione delle Autorità locali, delle Confraternite e dei fedeli accompagnata dal Complesso Bandistico “G. Verdi” di S. Biagio Platani diretto dal M° G. N. Longo. A concludere ci saranno i tanto attesi fuochi di artificio che, per questa volta, saranno eseguiti all’interno dello stadio Esseneto di Agrigento.