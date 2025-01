Cambia la viabilità per l’arrivo di Mattarella: “Ci scusiamo per disagi ma massimo livello allerta”

“È un evento particolare, i sistemi di sicurezza sono di primo livello e non dipendono solo dalla nostra polizia locale. Noi stiamo eseguendo quanto è stato concordato. Dal punto di vista umano e morale desidero scusarmi con i concittadini se stiamo causando qualche disagio ma capirete che non è una situazione che avviene tutti i giorni, il livello di allerta è massimo per l’arrivo del presidente della Repubblica la cui sicurezza deve essere tutelata.” Lo dichiara in un video l’assessore alla polizia locale Carmelo Cantone che interviene sulla modifica della viabilità in occasione dell’arrivo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

L’assessore Cantone prosegue: “Sono circolate tante notizie che non rispondono a verità. Venerdì ci sarà il divieto di sosta e non il divieto di transito e circolazione. La vera chiusura stradale è sabato mattina fino a cessato bisogno e cioè quando ripartirà il presidente della Repubblica. Il genio civile ci ha avvisato nelle scorse ore che si potevano asfaltare alcune strade e per questo abbiamo provveduto nell’immediato per far si che i lavori venissero eseguiti. Col sindaco Miccichè abbiamo consentito nella giornata di venerdì e sabato il parcheggio gratuito al pluripiano di via Empedocle che quello in piazza stazione.”

Così, invece, il comandante della polizia locale di Agrigento, Lattuca: “Ribadiamo le scuse per il disagio alla cittadinanza ma la vera chiusura delle strade avverrà dalle 10 alle 13 di sabato. Oggi (venerdì) la circolazione è libera eccetto i divieti di sosta indicati nell’ordinanza. I provvedimenti servono per garantire sicurezza al presidente della Repubblica e fare bella figura.”