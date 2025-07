Cambio al vertice della Guardia di Finanza, il colonnello Baron è il nuovo comandante 

FOTO DI SANDRO CATANAESE

Nella giornata odierna, presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento, alla presenza del Comandante Regionale Sicilia, Gen. D. Roberto Manna, ha avuto luogo la cerimonia di “passaggio di consegne” tra il Col. t.ST Edoardo Moro ed il Col. t.SFP Gabriele Baron.

Il Col. Moro, nel corso della cerimonia, cui hanno preso parte il Prefetto di Agrigento unitamente al Sindaco della Città, al Presidente del Libero Consorzio Comunale, ai vertici della Magistratura e delle Forze di Polizia del territorio, ha espresso viva gratitudine alle Autorità intervenute e rivolto il proprio ringraziamento a tutte le Fiamme Gialle in servizio nella provincia di Agrigento, ripercorrendo i due anni in cui ha rivestito l’incarico di Comandante Provinciale ed evidenziando i risultati operativi ottenuti dal Corpo, principalmente nei settori del contrasto ai reati tributari, al riciclaggio e all’autoriciclaggio, in quello della spesa pubblica nonché nell’attività di prevenzione antimafia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese.

Il Col. Moro è destinato ad un nuovo incarico alla sede di Milano presso il Comando Interregionale dell’Italia Nord-Occidentale. Il nuovo Comandante Provinciale di Agrigento è il Col. t.SFP Gabriele Baron, 47 anni, nato a Roma, sposato e padre di due figli. Arruolato nelle fila del Corpo nel 1996, il Colonnello Baron ha frequentato il 96° Corso dell’Accademia di Bergamo e conseguito tre lauree in giurisprudenza, in scienze della sicurezza economico finanziaria e in scienze politiche nonché due master di 2° livello in diritto della crisi d’impresa e in sicurezza, coordinamento interforze e cooperazione internazionale.

Proveniente dalla Capitale – dove ha prestato servizio di Stato Maggiore presso il Comando Generale, occupandosi del coordinamento, a livello nazionale, dell’attività operativa esercitata dal Corpo nel comparto della tutela della spesa pubblica e a presidio delle risorse del PNRR – ha, da ultimo, frequentato il Corso di Alta Formazione presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia.

Nel corso della propria carriera ha maturato plurime esperienze di comando di articolazioni investigative, tra cui il Gruppo Trieste e il Nucleo polizia economico finanziaria Livorno, conducendo, tra l’altro, indagini, anche internazionali, mirate a contrastare le frodi fiscali, il contrabbando e la corruzione.

Il neo-Comandante ha espresso sentimenti di riconoscenza e orgoglio per la funzione attribuitagli, assicurando al Comandante Regionale Sicilia il proprio impegno nel proseguire la missione istituzionale della Guardia di Finanza nel territorio provinciale, in tutti i comparti dell’azione operativa. Al termine del proprio intervento, il Col. Baron ha salutato tutte le Autorità intervenute, le rappresentanze delle locali Sezioni A.N.F.I. e delle associazioni professionali a carattere sindacale fra militari nonché rivolto al Col. Moro l’augurio di ogni soddisfazione per le funzioni che si accinge a ricoprire.