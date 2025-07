Raffadali si dota di un nuovo scuolabus comunale

È stato ufficialmente inaugurato questa mattina a Raffadali il nuovo scuolabus comunale, un mezzo moderno ed efficiente che entrerà in servizio a partire da settembre per garantire il trasporto scolastico agli studenti del territorio. L’acquisto del veicolo è stato possibile grazie a un finanziamento della Regione Siciliana, nell’ambito dei fondi destinati al potenziamento dei servizi scolastici nei comuni dell’isola.

Alla cerimonia di inaugurazione, svoltasi di fronte il Palazzo di cittá hanno partecipato numerose autorità locali. Il nuovo mezzo ha ricevuto la benedizione del parroco di Raffadali, Don Aldo Sciabbarrasi, che ha invocato protezione per i giovani studenti che lo utilizzeranno ogni giorno. Presenti anche il Sindaco Silvio Cuffaro, visibilmente soddisfatto per il risultato ottenuto, e gli Assessori comunali, che hanno sottolineato l’importanza dell’investimento per la sicurezza e il benessere degli alunni.

“Il nuovo scuolabus, dotato di tutti i moderni sistemi di sicurezza e accessibilità soprattutto per i diversamente abili, sarà operativo dall’inizio del nuovo anno scolastico e servirà le principali tratte che collegano le frazioni e le zone periferiche al centro abitato, agevolando le famiglie e garantendo un trasporto puntuale e sicuro. Con questa iniziativa confermiamo il proprio impegno nel migliorare i servizi dedicati ai cittadini, con particolare attenzione ai più giovani”; ha detto il sindaco Silvio Cuffaro.