Agrigento

Caos al Pronto soccorso, 20enne insulta personale sanitario e danneggia arredi 

I militari dell’Arma hanno identificato il ventenne e lo hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio e danneggiamento

Pubblicato 7 secondi fa
Da Redazione

Momenti di tensione ieri notte al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Un ventenne, in attesa di essere visitato, ha cominciato a inveire contro il personale sanitario per poi passare alle vie di fatto e danneggiare gli arredi e alcuni macchinari del reparto. Immediata la chiamata al numero unico di emergenza e l’arrivo dei carabinieri del Nucleo Radiomobile. I militari dell’Arma hanno identificato il ventenne e lo hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio e danneggiamento. 

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