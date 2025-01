Capitale della cultura, Pesaro si prepara a consegnare il titolo ad Agrigento

Pesaro si prepara a consegnare il titolo di Capitale della cultura ad Agrigento. La cerimonia all’Auditorium Scavolini sarà sabato 11 gennaio alla presenza del ministro della Cultura Alessandro Giuli, del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, dell’eurodeputato Matteo Ricci, dei giornalisti Gianluca Semprini e Marianna Aprile e dell’attore e regista marchigiano Neri Marcorè. La cerimonia sarà dalle 15 alle 18. Saranno inoltre presenti associazioni, Volontarx, professionisti, i 50 Comuni della provincia, le future capitali Agrigento e Nova Gorica-Gorizia.

“Sarà ripercorrere le tappe di un anno straordinario: gli eventi che l’hanno segnato, i progetti frutto della partecipazione; il messaggio di Pace che ha guidato la Capitale; le opere artistiche e tecnologiche nate ed esposte negli ultimi mesi nel territorio; la partecipazione corale della provincia; la legacy che siamo pronti a non disperdere ma anzi a custodire, arricchendola, per riversare negli anni a venire l’enorme patrimonio culturale, creativo, di riconoscibilità, artistico, musicale, tecnologico e sostenibile che PESARO 2024 ha lasciato alla città e alla provincia, a partire da una visibilità e dai dati a doppia cifra dell’aumento delle presenze turistiche, per usarlo come strategia per il futuro”, affermano il sindaco Andrea Biancani e l’assessore comunale alla Cultura e vicesindaco di Pesaro Daniele Vimini.