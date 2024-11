Capitale della Cultura, torna il videomapping sulla storia di Agrigento (senza svastiche)

Il videomapping sulla storia di Agrigento, sospeso negli scorsi giorni dopo il polverone causato dalla presenza di svastiche sulla facciata della stazione centrale, torna a partire da venerdì 29 novembre. E questa volta senza simboli nazisti. Ad annunciarlo è Christian Vassallo, l’imprenditore a cui è stato affidato dall’amministrazione comunale il progetto che rientra tra le iniziative di Capitale Italiana della Cultura: “Di concerto con l’amministrazione, l’artista, in perfetta sintonia con la nostra ditta, ha voluto apportare piccoli ritocchi ad alcuni secondi di animazione, per evitare ulteriori speculazioni e squallide strumentalizzazioni che hanno rischiato di danneggiare l’immagine della nostra città.”

La scorsa settimana, dopo una prima proiezione, il mapping era stato sospeso “a data da destinarsi”. La polemica era nata a causa della presenza delle svastiche sui lati della facciata della stazione centrale durante il racconto del periodo del secondo conflitto mondiale. Un polverone che ha costretto il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ad intervenire e chiedere ai produttori la modifica del video: “Nessuno di noi pensava che venissero inserite anche le svastiche naziste perché ad Agrigento il nazismo non c’è mai stato. Sto sentendo il produttore per far modificare il video mapping, ma dagli accertamenti e verifiche fatti negli uffici era tutto in regola: nella descrizione del progetto si parlava della storia dei 2.600 anni e non c’era alcun riferimento al nazismo. Non mi aspettavo affatto le svastiche anche perché Agrigento non ha assolutamente una storia di nazismo”.

Adesso sembra tutto rientrato e, a partire da venerdì 29 novembre, il mapping apparirà nuovamente sulla facciata della stazione centrale di Agrigento: “La città ha bisogno, come mai prima, di messaggi positivi e propositivi, in un contesto di dialogo costruttivo e critiche che possano contribuire alla crescita collettiva – dice l’imprenditore Vassallo – Invitiamo tutti i cittadini e i visitatori a partecipare numerosi a questa iniziativa”.