Ciclismo, Vitello vince ancora

Domenica 5 marzo a Modica presso l’area attrezzata Mancia gesso si è disputata la seconda prova XCO Coppa Sicilia.

In gara, nella prima partenza, gli esordienti agrigentini Giuseppe Tarallo, Marco Butera e Matteo Moschitta, quest’ultimo a causa di una caduta e guasto meccanico alla bici ha dovuto abbandonare.

Bene Tarallo e Butera sempre in crescendo.

Nella seconda partenza, un guasto meccanico ferma lo “Junior” Flavio Micalef, e quindi, a salire sul primo posto del podio con una gara combattuta fin dalle prime pedalate, è stata Chiara Vitello che gara dopo gara si sta mettendo sempre più in mostra nel panorama siciliano.

Soddisfazioni da parte del presidente Mirella Di Falco.