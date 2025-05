Cittadini e infermieri, insieme, per celebrare la Giornata internazionale degli infermieri con l’iniziativa “Negli infermieri la soluzione – Insieme costruiamo salute”, promossa dall’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Agrigento, presieduto da Salvatore Occhipinti, e svoltasi questa mattina in piazza Cavour con la collaborazione di Croce Rossa Italiana e degli studenti del corso di laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Palermo (Unipa) – sede distaccata di Agrigento.

“Celebrare la Giornata internazionale degli infermieri insieme con i cittadini è senz’altro un fatto di rilevante importanza – afferma il presidente Occhipinti – soprattutto in un momento, qual è quello attuale, in cui il ruolo dell’infermiere diviene sempre più determinante. Ringrazio la Croce Rossa Italiana e gli studenti, che con tanto entusiasmo hanno partecipato all’iniziativa, per la collaborazione e il supporto a sostegno delle persone che stamattina si sono sottoposte allo screening e ai corsi di primo soccorso”.

“Oggi, in occasione della Giornata internazionale dell’infermiere celebrata in tutta Italia dagli Ordini delle professioni infermieristiche – spiega Salvatore Pantalena, segretario dell’Opi di Agrigento – abbiamo portato in piazza la nostra professione. Questa mattina, in piazza Cavour, grazie al supporto logistico della Croce Rossa Italiana e agli studenti in Infermieristica, abbiamo apportato il nostro contributo alla popolazione sottoponendo i cittadini allo screening di misurazione della pressione arteriosa e della glicemia e fornendo loro anche nozioni di primo soccorso, quali la rianimazione cardiopolmonare e la disostruzione delle vie aeree”.

Numerosi i cittadini che si sono sottoposti allo screening e hanno partecipato ai corsi di rianimazione cardiopolmonare e di disostruzione delle vie aeree. In molti si sono soffermati a parlare con gli infermieri, figura che la nuova sanità investe di ruoli determinanti.

“Sono venuto ad Agrigento per offrire il mio contributo e far sentire alle persone che noi ci siamo, sia sul territorio, sia in ospedale – afferma Emilio Vasile, consigliere dell’Opi e infermiere al Pronto soccorso dell’ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera – Fa tanto piacere la presenza di tanti studenti in Infermieristica perché significa che i ragazzi cominciano ad avvicinarsi a questo mondo senz’altro bello ma, talvolta, anche complesso”.

All’iniziativa hanno partecipato gli studenti del corso di laurea in Infermieristica per celebrare “la ricorrenza importante dell’infermiere – dichiara Marco Di Caro, rappresentante degli studenti in Infermieristica della sede di Agrigento – perché la nostra è una professione di notevole impatto sociale e ospedaliero anche se, la figura dell’infermiere, oggi, ha bisogno di essere rivalutata”.