Covid, Zappia (Asp Agrigento): “Contagi in risalita”

“La situazione inizia ad essere in risalita. L’aggravante è rappresentata dall’aumento del numero dei contagi con una soglia vicino ai trecento positivi. Un dato che non deve essere sottovalutato.” A dirlo è il commissario straordinario dell’Asp di Agrigento, Mario Zappia, nel consueto appuntamento settimanale sull’andamento epidemiologico in provincia.

Il manager prosegue: “Il numero dei ricoveri è in linea con quello della settimana scorsa: tredici pazienti ricoverati nel reparto di medicina generale dell’ospedale di Ribera e uno in terapia intensiva. Aumenta anche la percentuale dei tamponi positivi che è anche parziale in considerazione del fatto che molte persone provvedono in maniera autonoma. Nell’ultima settimana, di quelli ufficialmente registrati, sono risultati positivi 1.009 tamponi su 3.373. Siamo al 33% e la percentuale indica che il virus sta prendendo forza.

Sulla risposta sanitaria Zappia continua: “Il problema è il controllo dell’assistenza sanitaria. Dobbiamo prepararci ed essere pronti per assistere le persone che ne hanno bisogno. Quello che mi preoccupa sono i pronto soccorso che già sono sotto pressione indipendentemente dal covid. Una circostanza che mi preoccupa in tal senso è l’influenza stagionale che è stata sottovalutata. Abbiamo allentato l’attenzione e adesso registriamo numeri importanti.”