Crisi idrica, associazione “Agrigento in comune” chiede convocazione consiglio comunale

Ieri pomeriggio in concomitanza con il consiglio comunale di Agrigento, i rappresentanti del movimento cittadino #vogliamolacqua, insieme alla delegazione Agrigento in comune, hanno consegnato al Presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Civiltà, un nuovo documento di istanze e sollecitazioni attinenti all’emergenza idrica.

Tra le richieste, la convocazione di un Consiglio Comunale aperto e un ulteriore sollecito al Sindaco sugli interrogativi posti attraverso un precedente documento presentato in occasione della manifestazione del 1 giugno, che ha visto più di 2000 cittadini scendere in piazza per reclamare il proprio diritto all’acqua. “Un sentito ringraziamento a tutte le associazioni che, con perseveranza e radicato senso civico, continuano a condurre questa battaglia di civiltà.” Si legge in una nota a firma dell’associazione Agrigento in Comune.