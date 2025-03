Dalla differenziata al riciclo effettivo, Ecofocus di Legambiente a Joppolo Giancaxio

Si svolgerà giovedì 6 marzo, dalle ore 15:30, presso il Centro Sociale di Joppolo Giancaxio, un Ecofocus per aprire un confronto con amministratori, imprenditori e cittadini su ciò che bisogna fare per migliorare le prestazioni qualitative dei sistemi di raccolta in atto nei 43 comuni dell’agrigentino e sull’urgenza di implementare l’impiantistica di prossimità per chiudere il ciclo integrato dei rifiuti.

L’Ecofocus è organizzato da Legambiente Sicilia in collaborazione con il Circolo “Rabat” di Agrigento e con il gratuito patrocinio del Comune di Joppolo Giancaxio e si inserisce nel calendario degli appuntamenti della VIª edizione della campagna Sicilia Munnizza Free, progetto nazionale di Legambiente per liberare la Sicilia dai rifiuti e avviarla verso l’economia circolare.

Sulla scorta della recente presentazione a Palermo del dossier Comuni Ricicloni Sicilia 2024 nel corso dell’incontro verranno contestualizzati i dati emersi per i Comuni della provincia di Agrigento al fine di avviare con tutti i presenti un utile confronto sulla ottimizzazione dei sistemi di raccolta in atto per aumentarne le performance, sia in termini di quantità che soprattutto di qualità dei conferimenti, e sull’urgenza di avere sul territorio provinciale tutti quegli impianti che necessitano per perseguire gli obiettivi sfidanti di riciclo imposti dalle direttive comunitarie e recepiti sia dal Piano Nazionale per la Gestione dei rifiuti che dalla strategia nazionale sull’economia circolare. Impianti che più saranno di prossimità più potranno contribuire a ridurre sensibilmente i costi di servizio e smaltimento creando al contempo occasioni di lavoro e di sviluppo sui territori.

Il programma dell’Ecofocus, dopo i saluti istituzionali di rito delSindaco di Joppolo Giancaxio Domenico Migliara e del presidente di Legambiente Circolo “Rabat” Daniele Gucciardo, prenderà le mosse con l’introduzione di Claudia Casa, Responsabile Economia Circolare di Legambiente Sicilia, sui dati dei Comuni Ricicloni della provincia di Agrigento e sulle “storie” di Economia Circolare raccontate nel dossier. Interverranno a tal propositoDino Carlino dell’Azienda Agricola Val Paradiso, Lello Romano per Sneark eVanessa Alessi, ideatrice del progetto “TPF – The Philosophical Furniture”. Si passerà poi al confronto sul tema centrale dell’Ecofocus: dalla differenziata all’effettivo riciclo, cosa c’è, cosa serve. Gli interventi programmati sono quelli di Giordana Bonanno, vice Presidente SRR 4 Agrigento Est, Vito Marsala, Presidente SRR 11 Agrigento Ovest, del Ten. Col. Vincenzo Castronovo, Comandante Gruppo Anticrimine Natura Carabinieri Agrigento, di Gero La Rocca per Ecoface Industry, di Sergio Vella per SEAP Group e di Tommaso Castronovo, Presidente di Legambiente Sicilia. Modera Mimmo Fontana della Segreteria Nazionale di Legambiente.

Al termine del confronto e prima delle conclusioni sarà dato adeguato spazio alle domande dal pubblico.

L’Ecofocus costituirà anche occasione per consegnare la menzione di “Comune Rifiuti Free” – vale a dire con produzione pro capite di rifiuti indifferenziati inferiore a 75kg. – a quei sindaci che non hanno potuto ritirarla a Palermo lo scorso 24 gennaio: si tratta segnatamente dei Primi Cittadini di Casteltermini, Grotte, Lucca Sicula e Villafranca Sicula.