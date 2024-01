Detenuto suicida nella sezione alta sicurezza del carcere di Agrigento, aperta inchiesta 

Suicidio nel carcere di Agrigento. Un detenuto ristretto nella sezione “Alta sicurezza” della casa circondariale Pasquale Di Lorenzo si è impiccato utilizzando delle lenzuola. A fare la scoperta, ieri mattina, gli agenti della polizia penitenziaria. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, era troppo tardi. Non si conoscono le ragioni del gesto.

La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta sulla vicenda. Negli scorsi giorni nel carcere di Agrigento si è verificata una rivolta con i detenuti, armati di bastoni e acqua calda, che hanno protestato per le condizioni precarie della struttura. La sommossa è stata poi placata dalle forze dell’ordine. Il bilancio è stato di nove detenuti arrestati.