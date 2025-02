Distretto Lions 108 YB Sicilia: donato il primo bastone elettronico

Un gesto di grande valore sociale e inclusivo si è concretizzato durante la Conferenza d’inverno del Distretto Lions 108 YB Sicilia, che si è svolta ad Agrigento presso il Teatro Luigi Pirandello. In questa occasione, il Lions Club Agrigento Host, guidato dalla Presidente Prof.ssa Nancy Arena, ha donato il bastone elettronico Lions al signor Calogero Giberti, non vedente di Aragona.

Si tratta della prima donazione all’interno del Distretto Lions 108 YB Sicilia, un traguardo significativo che testimonia l’impegno del club agrigentino nel promuovere azioni concrete a favore delle persone con disabilità visiva. Il bastone elettronico Lions è un ausilio tecnologico avanzato dotato di sensori innovativi, in grado di rilevare ostacoli sia a terra che in altezza, offrendo maggiore autonomia e sicurezza ai non vedenti nei loro spostamenti quotidiani.

La Presidente del Lions Club Agrigento Host, Nancy Arena, ha espresso grande soddisfazione per questo importante risultato: «Questo service rappresenta il cuore dell’impegno Lions: aiutare concretamente chi ha bisogno. La donazione del Bastone Elettronico Lions non è solo un gesto di solidarietà, ma un passo concreto verso l’inclusione e l’autonomia delle persone con disabilità visiva. Siamo orgogliosi di essere stati i primi nel Distretto a realizzare questa iniziativa e continueremo su questa strada con lo stesso entusiasmo e spirito di servizio».

Grande soddisfazione è stata espressa anche da Salvatore Malluzzo, GST del Lions Club Agrigento Host e componente del Comitato del Bastone elettronico Lions del Distretto 108 YB Sicilia, che ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per il territorio e per l’intero movimento Lions: «Questa donazione è la dimostrazione di come il nostro impegno possa tradursi in azioni concrete e tangibili per migliorare la vita delle persone. Il Bastone Elettronico Lions è un ausilio straordinario e siamo felici di averlo donato a chi ne aveva bisogno. Il nostro lavoro proseguirà con lo stesso entusiasmo per rendere questo service sempre più diffuso e accessibile».

Un ringraziamento speciale va alla Banca Candriam, con il supporto del socio del medesimo Club, Piero Laudicina, il cui contributo è stato fondamentale per la realizzazione dell’iniziativa. Un ruolo chiave è stato svolto anche dal Cerimoniere di Club, Emanuele Farruggia, che si è occupato dell’individuazione del destinatario del bastone. Importante, inoltre, il supporto del delegato distrettuale del service BEL, Gaetano Maurizio Rifici, e del Governatore del Distretto Lions 108 YB Sicilia, Mario Palmisciano, per la loro costante attenzione e dedizione a questo progetto. Con questa iniziativa, il Lions Club Agrigento Host conferma il proprio ruolo attivo nel sociale, portando avanti con determinazione la missione di servire la comunità e migliorare la qualità della vita di chi è in difficoltà.