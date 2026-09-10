Distribuire acqua ai cittadini di Maddalusa, lanciata petizione online

Sono ormai 115 i giorni di emergenza idrica vissuti dai cittadini di Maddalusa, che continuano a fare i conti con la mancanza di una risorsa essenziale come l’acqua. Una situazione che, con il passare delle settimane, sta alimentando sempre più esasperazione e preoccupazione tra i residenti.

Una petizione è stata lanciata su Change.org dall’avvocato penalista Salvatore Pennica, con l’obiettivo di sollecitare le autorità locali a intervenire con urgenza e garantire ai cittadini una distribuzione regolare dell’acqua. Nella petizione si chiede alle istituzioni di adottare misure immediate e straordinarie per affrontare l’emergenza, assicurando la disponibilità della risorsa fino alla realizzazione di una soluzione definitiva e sostenibile. Tra le proposte avanzate c’è anche quella di predisporre serbatoi e sistemi di distribuzione temporanei, così da evitare che i residenti di Maddalusa continuino a rimanere senza acqua per periodi prolungati.

“Questo è un appello per un atto di giustizia sociale”, si legge nella petizione. “Non possiamo più attendere mentre le nostre vite vengono oscurate dalla mancanza di una risorsa che dovrebbe essere garantita a ogni essere umano”, scrive l’avvocato Pennica. “Ogni firma è un passo verso un domani più giusto e umano per tutti noi.”

L’iniziativa sembra aver raccolto rapidamente consenso. Al momento sono oltre 400 le firme raccolte sulla piattaforma, ma il numero appare destinato a crescere ulteriormente nelle prossime ore e nei prossimi giorni.