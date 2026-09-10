Menfi, il sindaco incontra il Comandante della Capitaneria di Porto di Sciacca

“Ho ricevuto questa mattina in visita ufficiale il Comandante della Capitaneria di Porto di Sciacca, Matteo Rodio, accompagnato dal Sottocapo Aiutante Filippo Catalano Un incontro cordiale e proficuo, durante il quale abbiamo avuto modo di confrontarci sulla stagione estiva in corso, sulle principali questioni legate alla sicurezza e alla gestione del nostro territorio costiero e, soprattutto, sulla programmazione delle attività per la prossima stagione”, rende noto il sindaco di Menfi, Vito Clemente.

“Il rapporto di collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e la Capitaneria di Porto rappresenta un elemento importante per garantire attenzione, sicurezza e tutela del nostro mare e del nostro territorio. Ringrazio il Comandante Rodio e il Sottocapo Catalano per la visita, per la disponibilità e per il costante spirito di collaborazione con la nostra Amministrazione”, ha concluso il primo cittadino.