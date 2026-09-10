Porto Empedocle, indagati 5 consiglieri comunali e un assessore per falso 

Cinque consiglieri comunali e un assessore del Comune di Porto Empedocle sono indagati per falso. Il sostituto procuratore Federica Rabajoli ha notificato l’avviso di conclusione indagini nell’ambito di un’inchiesta svolta dalla Guardia di Finanza.

La vicenda risale al 2023. Secondo quanto contestato, infatti, gli amministratori avrebbero dichiarato di non trovarsi in condizioni di incompatibilità nel ricoprire cariche politiche nonostante – è questa l’accusa – avessero posizioni debitorie e contenzioni con un Ente pubblico. L’inchiesta nasce da un esposto. La polizia locale avviò degli accertamenti inizialmente su due consiglieri comunali. Le indagini, in seguito, passeranno alle Fiamme Gialle con il coinvolgimento di altre 4 persone.