Ecco il nuovo Circolo del Tennis, struttura riqualificata con 600 mila euro 

Sono stati completati i lavori dell’ambizioso progetto di riqualificazione e ristrutturazione del Circolo del tennis di Agrigento, un intervento di grande rilevanza per la comunità sportiva locale. A fare il punto degli interventi realizzati, a poche settimane dall’inaugurazione delle nuove strutture, è l’assessore ai Lavori Pubblici Gerlando Principato.

Il Circolo del tennis, affidatario della struttura da parte del Comune, ha beneficiato di un finanziamento a fondo perduto del Dipartimento dello Sport, per un importo complessivo di circa 600.000 euro, che ha permesso una trasformazione significativa, rendendola più sicura e duratura con un consolidamento strutturale di tutto il complesso, apportando un miglioramento delle strutture esistenti ed ampliando le offerte sportive con delle nuove istallazioni.

«Questo progetto rappresenta un passo fondamentale per la nostra comunità. Non solo abbiamo migliorato le strutture sportive esistenti, ma si è anche ampliata l’offerta con nuove discipline come il padel. Siamo soddisfatti che i lavori di carattere permanente – afferma Principato –, previsti sulle strutture esistenti e sugli impianti sportivi, siano terminati e che a questi si siano aggiunti i lavori di consolidamento del paramento murario dell’ex carcere San Vito, anch’essi terminati, ed i lavori del sottostante muro sulla Via San Vito in fase di affidamento. Un consolidamento totalizzante, realizzato con differenti finanziamenti, ma “figlio” di una visione unitaria, risolutiva di tante criticità riscontrate e risolte con attenzione e dedizione dal mio assessorato. Le fatiche fatte vengono sempre ripagate e questo è uno stimolo per chi crede nel cambiamento della propria città».

Gli interventi nel Circolo del tennis hanno interessato il rifacimento del “campo centrale”, cuore pulsante dell’attività sportiva, completamente rinnovato, offrendo ora una superficie di gioco all’avanguardia che risponde agli standard regolamentari, la realizzazione di un campo di Padel in sostituzione del “campo piccolo”, la riqualificazione e la manutenzione straordinaria della copertura dei locali spogliatoi-uffici, il rifacimento della zona palestra-bar e degli spogliatoi, rinnovati architettonicamente e funzionalmente e resi fruibili ai soggetti diversamente abili.

Nei lavori è stata compresa anche la manutenzione straordinaria della terrazza belvedere, punto di ritrovo privilegiato per i soci e ospiti, che oggi offre un ambiente rinnovato dove poter godere di momenti di relax e socializzazione, con una vista impareggiabile sul paesaggio circostante.

«Rispettata pienamente – sottolinea l’assessore Principato – la previsione annunciata del taglio del nastro per il 2024 con la cittadinanza che torna a riappropriarsi di una nuova struttura. Un grande risultato di cui andare fieri, perché abbiamo raggiunto gli obbiettivi principali che ci eravamo prefissati, come la sicurezza, la modernizzazione e l’espansione dell’offerta sportiva».