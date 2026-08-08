Ecco il piano sicurezza per Ferragosto: niente falò e più pattuglie per le strade 

Nella giornata di ieri (7 agosto ndr) presso la Prefettura di Agrigento si è svolta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica finalizzata all’esame delle misure di ordine e sicurezza pubblica che saranno predisposte in prossimità dell’imminente esodo estivo ed alla festività di Ferragosto. Alla seduta, presieduta dal Prefetto Salvatore Caccamo, hanno partecipato oltre ai componenti di diritto – ossia il Sindaco del Comune di Agrigento, il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, il Questore, i Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza – anche i vertici della Polizia Stradale, della Capitaneria di Porto, del Comando Provinciale V.V.F. Agrigento, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, della Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale Agrigento, dell’ ANAS e del 118 SUES.

In apertura di riunione il Prefetto – anche in relazione ai recenti fatti verificatisi il 25 luglio scorso a Berlino — ha posto l’attenzione sull’adozione delle misure di sicurezza a protezione delle aree maggiormente interessate da elevato afflusso turistico e commerciale, anche attraverso I’installazione di dissuasori o barriere protettive. Atteso l’elevato flusso di persone che movimenteranno verso le località balneari, oltre agli ordinari servizi di controllo già predisposti dalla Questura sin dall’inizio della stagione estiva nell’ambito del fenomeno “movida sicura”, sarà disposta un’implementazione dell’attività di pattugliamento del territorio mediante l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia Stato, già a partire dalle ore 07:00 del 14 agosto, dispositivo quest’ultimo che sarà operativo presso la frazione balneare di San Leone. Il potenziamento dell’attività di controllo prevederà, inoltre, l’ausilio della Guardia di Finanza per gli aspetti correlati all’abusivismo commerciale, della Polizia Locale e della Polizia Provinciale per i profili connessi alla viabilità interna ed alle strade provinciali, unitamente al supporto della Polizia Stradale, oltre che dell’ANAS. Sul fronte della sicurezza delle coste e delle acque del litorale agrigentino, la Capitaneria di Porto intensificherà l’attività di vigilanza sia con mezzi navali che terrestri. Parimenti il Prefetto ha richiamato l’attenzione sull’attivazione di quelle misure idonee a contrastare l’usuale accensione falò, anche attraverso l’adozione di specifiche ordinanze sindacali. Infine, completeranno il dispositivo interforze i Vigili del Fuoco per le misure di prevenzione ed estinzione incendi. il servizio 118 per il soccorso sanitario e la Protezione Civile del Libero Consorzio al fine di garantire l’immediata assistenza ai cittadini.