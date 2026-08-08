Palma di Montechiaro, l’affondo di due consiglieri: “Dove sono i 100 mila euro per rendere accessibili le spiagge?”

“Che fine ha fatto il finanziamento di 100 mila euro destinati alla realizzazione, nel Comune di Palma di Montechiaro, di un sistema automatico capace di consentire alle persone con disabilità e ridotta mobilità di accedere autonomamente al mare?” Lo dichiarano in una nota i consiglieri comunali di Palma di Montechiaro, Mario Castronovo e Ugo Farulla.

“Con la legge regionale 12 agosto 2024, n. 25, all’art. 43, comma 2, veniva assegnato al Comune di Palma di Montechiaro un finanziamento di 100 mila euro per l’acquisto e l’installazione di dispositivi automatici destinati a rendere il mare accessibile alle persone con disabilità e con difficoltà motorie. Il finanziamento era stato ottenuto grazie a un emendamento presentato all’Assemblea regionale siciliana dal Presidente del gruppo PD Ars On. Michele Catanzaro, iniziativa che avevamo fortemente richiesto, voluto e sostenuto nell’interesse della nostra comunità. L’obiettivo era chiaro: dotare Palma di Montechiaro della prima spiaggia della Sicilia provvista di un sistema automatico attraverso il quale le persone con disabilità o con ridotta mobilità potessero raggiungere il mare in sicurezza e con la maggiore autonomia possibile. Un progetto di inclusione. Un progetto di civiltà. Un progetto che avrebbe potuto trasformare Palma di Montechiaro in un punto di riferimento per il turismo accessibile, offrendo un servizio importante non soltanto ai cittadini palmesi, ma anche alle famiglie e ai visitatori provenienti da altre parti della Sicilia. A distanza di due anni, tuttavia, il dispositivo non risulta ancora installato e il progetto non è stato concretamente realizzato.

«Ottenere un finanziamento rappresenta soltanto il primo passo», dichiarano Mario Castronovo e Ugo Farulla. «Il risultato vero si raggiunge quando quelle risorse vengono trasformate in servizi e opere capaci di migliorare la vita delle persone. In questo caso parliamo di un intervento che avrebbe dovuto garantire un diritto fondamentale: poter accedere e vivere il mare senza barriere». Dopo l’assegnazione delle risorse, spettava infatti all’Amministrazione comunale attivare e completare tutti gli adempimenti necessari per trasformare il finanziamento regionale in un’opera concreta. In questi mesi la vicenda è stata seguita attraverso interlocuzioni, sollecitazioni e richieste di informazioni rivolte agli uffici comunali. Nonostante ciò, i cittadini non conoscono ancora con chiarezza lo stato dell’iter amministrativo e, soprattutto, i tempi entro i quali il progetto potrà essere finalmente realizzato. Per fare piena luce sulla situazione, il consigliere comunale Ugo Farulla ha presentato un’interrogazione all’Amministrazione comunale, chiedendo risposte ufficiali.

«L’interrogazione non nasce dalla volontà di alimentare una polemica politica», sottolinea Farulla. «Nasce dalla necessità di esercitare il ruolo di controllo che spetta a ogni consigliere comunale e di dare risposte alle persone con disabilità, alle loro famiglie e all’intera cittadinanza. «Su un tema come questo», aggiunge Mario Castronovo, «non dovrebbe esistere una contrapposizione tra maggioranza e opposizione. È una questione di rispetto: rispetto verso le persone con disabilità, verso le loro famiglie, verso i cittadini e verso le istituzioni che hanno destinato queste risorse alla nostra comunità». Mario Castronovo e Ugo Farulla chiedono quindi all’Amministrazione comunale di spiegare perché il progetto non sia stato ancora realizzato e quando il dispositivo verrà concretamente messo a disposizione della cittadinanza. «Continueremo a seguire la vicenda e a chiedere risposte», concludono. «Palma di Montechiaro ha la possibilità di diventare un modello di inclusione e turismo accessibile per tutta la Sicilia. Non possiamo permettere che questa opportunità venga sprecata.