Catania

Etna, sospese attività di volo all’aeroporto di Catania fino alle 12

Sono sospese le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle ore 12

Pubblicato 2 giorni fa
Da Redazione

SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, “a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stato disposta la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-Ovest (settore C1). Sono sospese le attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania fino alle ore 12. Le partenze degli aeromobili presenti in aeroporto sono regolarmente in corso”. “I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore”, dice Sac.

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