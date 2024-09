Erosione costiera a San Leone: sopralluogo del Sindaco Miccichè e dell’ambientalista Lombardo

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, è ancora impegnato sul fronte del contenimento e del contrasto alla progressiva erosione marina a danno della fascia costiera della città, in particolare dell’area del Viale delle Dune.

Dopo avere partecipato ieri al tavolo tecnico presieduto dall’assessore regionale a Territorio e Ambiente, Giusy Savarino, al mattino di oggi Miccichè, a fianco del coordinatore dell’associazione ambientalista Mareamico, Claudio Lombardo, ha compiuto un sopralluogo nella zona.

A termine il sindaco ha affermato: “Ho sempre attenzionato e segnalato quanto accade a San Leone, ma purtroppo il mare spesso è più veloce di noi esseri umani. Ieri si è svolto un tavolo tecnico in assessorato e ringrazio ancora il presidente Schifani e l’assessore Savarino. Sono previsti due interventi: uno nell’immediato e un altro invece che richiede una progettazione adeguata a cura di esperti che potranno studiare le correnti marine ed evitare che questo fenomeno possa proseguire e distruggere un patrimonio ambientale meraviglioso”.

E Claudio Lombardo commenta: “Ringrazio il neo assessore a Territorio e Ambiente, l’agrigentina Giusy Savarino, che dopo 24 ore ha raccolto il nostro grido d’allarme. L’erosione costiera aggredisce attualmente tutta la costa sud occidentale della Sicilia. Bisogna immediatamente deporre altre pietre al fine di salvare il salvabile di quello che resta del boschetto del Viale delle Dune. Occorre progettare barriere da posizionare a largo al fine di ridurre la forza del mare. Ringrazio il sindaco Miccichè per avermi coinvolto in questa operazione perché solo in sinergia sarà possibile scongiurare il disastro”.