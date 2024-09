Esce dall’ospedale e viene circondata da cani randagi, turista salvata da commerciante 

Portata in ospedale dopo aver alzato un pò troppo il gomito durante una serata, si ritrova a vagare per la zona industriale di Agrigento per poi essere accerchiata da un branco di cani randagi inferocito. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Spiacevole, ma per fortuna senza nessuna grave conseguenza, disavventura per una turista venticinquenne in vacanza ad Agrigento. La ragazza era stata accompagnata da un conoscente al Pronto soccorso del San Giovanni di Dio dopo una serata trascorsa in un locale della movida a San Leone.

La donna, che in realtà non entrerà in ospedale, si è così ritrovata a girovagare per la zona industriale senza una meta e addirittura senza una scarpa. Un branco di cani l’ha accerchiata poco dopo ma è stato provvidenziale l’intervento di un commerciante quarantenne che si trovava a passare in auto da quelle parti. L’uomo si è subito fermato riuscendo ad allontanare i cani. La turista è stata poi accompagnata in ospedale per le cure mediche.