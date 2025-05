Le Frecce Tricolori incantano Catania, boom di presenze

Tra il mare cristallino e il cielo limpido di Catania, le Frecce Tricolori hanno regalato un’esibizione mozzafiato che ha tenuto con il naso all’insù più di 200.000 persone. Acrobazie, scie colorate e un’emozione collettiva che ha unito residenti e turisti in un grande abbraccio tricolore.

Un evento atteso che ha trasformato il lungomare etneo in un palcoscenico d’eccezione, celebrando la bellezza e l’eccellenza dell’Aeronautica Militare italiana.

“Un’imprevista e imprevedibile affluenza che ha accompagnato un evento memorabile. Avvolti dal nostro Tricolore ci siamo sentiti parte del tutto. Non dimentichiamoci che le nostre Frecce sono così straordinarie per lo spirito di corpo e la disciplina di gruppo. Come dovrebbe essere una città.Rimangono i volti emozionati e gli occhi lucidi di adulti e bambini”, ha dichiarato il sindaco di Catania Enrico Trantino.

Foto di Roberto Viglianisi