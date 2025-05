L’influencer Nadia Lauricella campionessa regionale body building categoria special

A Viagrande (Ct) si è svolto il 5º trofeo del sud di body building organizzato da Wabba Italia.

Tra i partecipanti anche la nota influencer agrigentina Nadia Lauricella, che porta a casa un ottimo risultato: vincitrice dei campionati regionali di body building categoria special e il campionato italiano assoluto nella categoria special.

Nadia, vera e propria forza della natura, si è esibita sul palco, con una vera e propria coreografia, ha mostrato il suo corpo, una protesi alla gamba, e ha dimostrato che la disabilità va oltre le barriere. Standing ovention, applausi da parte del pubblico e qualcuno non ha risparmiato lacrime di commozione per il coraggio di Ironadia, che ha vinto in assoluto il premio della vita.

Sul palco insieme a lei il coach Calogero Lo Vecchio, emozionato e soddisfatto del lavoro fatto insieme all’altro coach Giovanni Pitruzzella.

Adesso Nadia continuerà il suo percorso di preparazione per affrontare i campionati nazionali che si svolgeranno a giugno a Rimini.