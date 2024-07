Fallito il colpo all’Ard Discount del Quadrivio, ladri in fuga

Colpo fallito al supermercato Ard Discount all’inizio di via Imera, nel quartiere del Quadrivio Spinasanta di Agrigento. Ignoti malviventi, dopo aver forzato alcuni infissi, hanno fatto irruzione sabato notte nell’esercizio commerciale nel tentativo di portare via i soldi. Un piano che però è rimasto incompiuto per motivi ancora non del tutto chiari. I balordi, infatti, sono andati via a mani vuote. A fare la scoperta è stato uno dei responsabili che ha notato gli evidenti segni di effrazione. L’uomo ha denunciato l’accaduto ai poliziotti della sezione Volanti che hanno avviato le indagini.