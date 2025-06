Festa della musica, Mario Biondi con la sua voce calda incanta il pubblico agrigentino

La voce calda e la musica di Mario Biondi sono state protagonista della trentunesima Festa della Musica. L’evento si è svolto ai piedi del Teatro della Concordia. Ad accompagnare il cantante dal vivo l’orchestra sinfonica Jazz del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera diretta dal M° Walter Attanasi.

Il pubblico, sotto un cielo pieno di stelle, ha potuto ascoltare l’artista che ha proposto brani originali e cover tra soul, funk e jazz. Il concerto è stato chiuso con il brano tanto atteso dal pubblico “This is What you are”.

L’evento si inserisce nel cartellone estivo degli eventi del Parco Archeologico e Paesaggistico dei Templi. “Agrigento è Capitale della cultura ma è anche capitale della musica. Oggi ospitiamo un grande artista, per noi fare cultura è ogni giorno e lo facciamo anche questa sera valorizzando un bene già conosciuto ma che vale sempre la pena fare conoscere” ha detto il direttore Roberto Sciarratta.