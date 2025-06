Tre nuovi arbitri per la Sezione AIA di Agrigento: entusiasmo e passione per il debutto sul campo

La famiglia arbitrale agrigentina si arricchisce di nuove energie con l’ingresso di tre giovani associati, pronti a vestire la divisa e a dirigere le loro prime partite. Dopo aver brillantemente superato il corso di formazione, sono ufficialmente entrati a far parte della Sezione AIA di Agrigento, confermando il dinamismo e l’impegno costante del gruppo dirigente nel valorizzare il ruolo dell’arbitro e formare le nuove generazioni.

Il corso, articolato in lezioni regolamentari, sessioni pratiche e momenti di confronto, è stato curato dal Presidente Gero Drago e dallo staff tecnico sezionale in particolare da Flaminia De Gregorio , Calogero Milioto , Manfredi Scribani e Antonino Costanza . L’obiettivo non è stato solo quello di fornire solide basi tecniche, ma anche di trasmettere l’importanza dell’etica sportiva, della lealtà e della passione per il calcio.

Concluse le prove finali guidate dal Presidente di Commissione Eduardo Fragapane Componente CRA e dai componenti Gero Drago , Calogero Giardina e Pietro Costanza , i tre nuovi arbitri Calogero Sodano e Diego Cuva di Canicattì e Angelo Meli di Palma di Montechiaro inizieranno ora il loro percorso sui campi provinciali, dove potranno mettere in pratica quanto appreso e vivere l’emozione delle prime designazioni ufficiali.

Il Presidente Drago ha commentato con soddisfazione: “Accogliere nuovi arbitri è sempre un segnale positivo per la nostra Sezione. È il frutto di un lavoro corale e appassionato. A loro va il nostro augurio per un cammino arbitrale ricco di crescita e soddisfazioni.Una realtà che continua a guardare al futuro. Con questi ingressi, la Sezione di Agrigento conferma il proprio impegno nella formazione e nel rinnovamento, ponendosi come punto di riferimento sul territorio per chi vuole avvicinarsi al mondo dell’arbitraggio. Ai nuovi associati va il più caloroso benvenuto e l’augurio di un percorso sportivo ricco di emozioni, esperienze e traguardi.