Festa della polizia, il questore Ricifari: “Il mio impegno nei confronti della città”

“Ci siamo sempre. È il motto della polizia di Stato ma anche un impegno che prendo nei confronti della cittadinanza.” Lo ha dichiarato il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, a margine della cerimonia per la festa della Polizia di Stato.

Il questore ha poi parlato delle condizioni strutturali dell’hotspot di Lampedusa e dell’emergenza immigrazione: “Lo stato di emergenza ci agevolerà ma avevamo già cominciato ad affrontare situazioni a dir poco immonde che riguardano le condizioni in particolare dell’hotspot di Lampedusa. Ieri per l’ennesima volta lo stesso pullman si è guastato, lo abbiamo segnalato molte volte, così come un cancello divelto da sei o sette anni. Le prese della corrente sono vicine allo scarico dell’acqua.”