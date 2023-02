Firmato il contratto tra Libero Consorzio e associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di protezione civile

E’ stato firmato nell’aula consiliare “Giglia”, alla presenza del Commissario Straordinario dr. Raffaele Sanzo, il contratto tra il Libero Consorzio Comunale di Agrigento e le associazioni di volontariato e i gruppi comunali iscritti nel registro regionale di Protezione Civile. In tutto trenta le associazioni coinvolte, che forniranno il consueto contributo, sotto il profilo operativo, in tutte le situazioni che richiedono l’intervento del Gruppo Provinciale di Protezione Civile. Coordinati dal Gruppo di Protezione Civile del Libero Consorzio, i volontari delle associazioni garantiscono un indispensabile supporto nella viabilità nel suo complesso, nella prevenzione del rischio idrogeologico con attività di monitoraggio del territorio e di sorveglianza delle aree a rischio, nella prevenzione degli incendi boschivi, e ancora il pronto intervento tecnico-logistico e sanitario per le emergenze a livello provinciale. Un aspetto fondamentale in questo senso è la piena disponibilità per l’attività di prevenzione del rischio meteo-idrogeologico e idraulico, con il monitoraggio delle situazioni a rischio e l’intervento in caso di situazioni emergenziali, secondo i diversi codici di rischio (giallo, arancione, rosso), con l’eventuale presidio della sala operativa unitamente al personale di ruolo del Gruppo di Protezione Civile del Libero Consorzio.

Di seguito le associazioni che hanno sottoscritto il nuovo contratto (che ha durata triennale):

ASS. EUROPEA OPERATORI POLIZIA – Ribera

AVPC GRIFONI – Favara

P.A. PROCIVIS – Licata

SST SQUADRE DI SOCCORSO TECNICO – Sciacca.

ANV VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO – Naro

SST. SEARCH AND RESCUE – Canicattì

GIUBBE D’ITALIA – Aragona

S.E.R.L.A.N.C.E. C.B. – Porto Empedocle

P.A. CROCE D’ORO – Porto Empedocle

GIUBBE D’ITALIA – Santa Elisabetta

ORG. EUROPEA VOLONTARI P.C. – Camastra

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA – Realmonte

ASS. GUARDIE ITTICHE- VENAT -ENDAS G.I.S.E. – Agrigento

GIUBBE D’ITALIA – Raffadali

ASS. EUROP. OPERATORI DI POLIZIA- Porto Empedocle

I FALCHI ONLUS P.C. E VIGILANZA AMBIENTALE – Palma di Montechiaro

ASS. NAZIONALE FINANZIERI D’ITALIA – Agrigento

P.A. EMERGENCY LIFE – Porto Empedocle

GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA – Sciacca

GIUBBE VERDI SANTA CROCE – Casteltermini

GIUBBE VERDI COMPAGNIA – Castrofilippo

SDAV SECURITY DEPARTMENT – Agrigento

CROCE ROSSA ITALIANA – del. Agrigento – Aragona

ASS. UNIONE NAZIONALE ARMA CARABIIERI ODV – Licata

A.I.S.A. – Licata

S.S.T. ODV SQUADRE DI SOCCORSO TECNICO – Porto Empedocle

I FALCHI – Sciacca

GRUPPO COMUNALE DI VOL.DI P.C. – Palma di Montechiaro

GRUPPO COMUNALE DI VOL.DI P.C. – S. Sefano Quisquina

GRUPPO COM. VOL. DI PROTEZIONE CIVILE – Siculiana