Foibe, incontri e dibattiti per il giorno del ricordo: le iniziative

Incontri, dibattiti, approfondimenti, riflessioni storiche, momenti celebrativi. E ancora: proiezioni di film e documentari, esibizioni musicali, letture. Tante le iniziative commemorative che vedono protagoniste le scuole siciliane di ogni ordine e grado in occasione del Giorno del ricordo che si celebra il 10 febbraio per conservare e rinnovare tra le giovani generazioni la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre di istriani, fiumani e dalmati, avvenuto nel secondo dopoguerra, nonché della complessa vicenda del confine orientale. Alcune scuole dell’Isola hanno deciso di anticipare le iniziative già da domani, 8 febbraio. Dalle 9.30 il liceo Martin Luther King di Favara ha organizzato ‘Il Giorno della Memoria e del Ricordo’ in collaborazione con l’associazione Penna Sottile e la Società di storia patria agrigentina. Saranno presenti autorità civili, militari e religiose e rappresentanti delle associazioni culturali del territorio. Parteciperanno anche le rappresentanze di tutte le scuole di Favara. La sede di Favara del Cpia(Centro provinciale istruzione adulti) di Agrigento parteciperà alla manifestazione organizzata dal Comune e dall’associazione Penna Sottile, dal titolo ‘Giorno della Memoria e del ricordo per non dimenticare’. Gli studenti presenteranno la biografia di Anna Frank e Norma Cossetto: vittime per il loro sangue. Sarà proposto anche il video ‘Heal the world’ (pulisci il mondo), che denuncia la violenza delle guerre di ieri e di oggi e, al contempo, trasmette un messaggio di speranza e di pace nella consapevolezza che tale cambiamento sia nelle mani delle nuove generazioni.