Fondazione Architetti nel Mediterraneo, ecco il nuovo Consiglio di amministrazione

Si è insediato ieri pomeriggio il Consiglio di amministrazione della Fondazione Architetti nel Mediterraneo per il mandato 2025-2029. Dopo l’apertura dei lavori a cura del presidente dell’Ordine degli architetti, Rino La Mendola, il Consiglio della Fondazione appena insediatosi ha confermato Pietro Fiaccabrino (Agrigento), nel ruolo di presidente mentre, Giuseppe La Greca (Cammarata), Giuseppe Lalicata (Canicattì) e Salvatore Porretta (Sciacca) sono stati eletti rispettivamente nel ruolo di vicepresidente, segretario e tesoriere. Il Consiglio, in relazione agli esiti dell’Assemblea degli iscritti all’Ordine tenutasi ieri prima dell’insediamento, è composto anche dagli architetti Roberto Campagna (Agrigento), Giacomo Cascio (Montevago), Angelo Cimino (Grotte), Giovanni Conti (Agrigento), Michele Ferrara (Sciacca), Calogero Giglia (Favara), Luisa Lo Faro (Agrigento), Alfonso Miccichè (Agrigento), Maria Chiara Nastri (Agrigento), Ottavio Sodano (Agrigento), Lorenzo Violante (Cattolica Eraclea).

«La Fondazione Architetti nel Mediterraneo – afferma il presidente, Pietro Fiaccabrino – sin dalla sua istituzione, lavorando in piena sintonia con il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, ha svolto un ruolo di grande importanza nella promozione e organizzazione di iniziative afferenti un ampio spettro di settori operativi: dall’aggiornamento tecnico-scientifico e culturale alla promozione della figura professionale dell’architetto, fino alla divulgazione, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio architettonico, artistico e culturale, con particolare attenzione al contesto territoriale della provincia e della Sicilia, in relazione al più ampio scenario del bacino mediterraneo. Temi che il nuovo Consiglio d’Amministrazione composto da figure di alta competenza e professionalità, proseguendo il percorso avviato negli anni passati, continuerà a considerare prioritari operando in modo da proporre percorsi di approfondimento sempre nuovi e diversificati».

«E’ un consiglio di amministrazione di alto profilo – dichiara il presidente dell’Ordine, Rino La Mendola – che esprime il proprio compiacimento per la conferma del presidente Piero Fiaccabrino. Il rinnovo del Consiglio della Fondazione cade in un momento importante per l’attuazione di progetti dell’Ordine che puntano a esaltare la nostra terra quale cerniera culturale euro-mediterranea, come il Premio internazionale “Matita d’Oro del Mediterraneo”, istituito dall’Ordine in collaborazione con la Fondazione, e aperto agli architetti che hanno progettato di luoghi di culto in uno dei 24 Paesi del bacino del Mediterraneo. Le iscrizioni al concorso, pubblicato sulla piattaforma nazionale concorsiawn.it, si chiudono il prossimo 21 luglio, mentre la proclamazione dei vincitori avrà luogo il prossimo 10 ottobre in occasione di un convegno sui luoghi di culto nel Mediterraneo, che registrerà la presenza di architetti di chiara fama internazionale come Guendalina Salimei e Mario Cucinella».

Uno dei primi impegni del neoeletto Consiglio di Fondazione, dunque, sarà l’organizzazione, insieme al Consiglio dell’Ordine, di questo importante evento, che alimenterà un confronto culturale internazionale, esaltando l’architettura, quale linguaggio universale di confronto tra i popoli, in grado di superare le divergenze politiche e talvolta religiose che impediscono un proficuo confronto tra le civiltà della terra.