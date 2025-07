Cambiano i prefetti di Caltanissetta e Siracusa, ecco chi sono 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha deliberato le nomine e il movimento di prefetti di seguito specificati.Dott. Giuseppe Petronzi – e’ destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Trieste, anche con funzioni di Commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia, cessando dalla posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con incarico di Commissario del Governo per la Provincia di Trento Dott.ssa Isabella Fusiello – da Macerata, e’ collocata fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini del conferimento dell’incarico di Commissario del Governo per la Provincia di Trento Dott. Giovanni Signer – da Siracusa, e’ destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Macerata Dott.ssa Chiara Armenia – da Caltanissetta, e’ destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Siracusa Dott.ssa Licia Donatella Messina – da Pistoia, e’ destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Caltanissetta Dott. Angelo Gallo Carrabba – nominato Prefetto, e’ destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Pistoia.