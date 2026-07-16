Agrigento

Furto in abitazione a Villaggio Mosè, ladri rubano fucile e 10 mila euro in contanti 

Ladri forzano armadietto e portano via un fucile, 10 mila euro in contanti e gioielli

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ladri in azione nel quartiere di Villaggio Mosè, ad Agrigento. Ignoti malviventi si sono intrufolati in un’abitazione di proprietà di un pensionato settantenne dopo aver forzato un infisso. Una volta dentro, forse consapevoli delle abitudini e di cosa potesse tenere in casa l’uomo, hanno preso di mira un armadietto all’interno del quale vi erano custoditi 10 mila euro in contanti e un fucile calibro 12 legalmente detenuto. Poi la fuga. A fare la scoperta è stato il pensionato una volta rientrato in casa. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’identità degli autori del furto. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Gioacchino Schicchi

Maddalusa, il Consiglio comunale: “Sia garantito a tutti il minimo vitale”
Agrigento

Furto in abitazione a Villaggio Mosè, ladri rubano fucile e 10 mila euro in contanti 
Apertura

Stalking, vìola divieto di avvicinamento: arrestato sessantenne licatese 
di Gioacchino Schicchi

Maddalusa, emergenza eterna: ma finiamola con le ipocrisie e gli scaricabarile
Apertura

Presa la banda dei kalashnikov, gli ordini partivano dal carcere: 15 fermi
banner italpress istituzionale banner italpress tv