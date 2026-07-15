Premio letterario “Scala dei Turchi-Dina Russiello”, il 23 luglio al via la 5ª edizione

Dopo lo straordinario successo riscosso a Roma il 23 giugno alla Biblioteca Giovanni Spadolini del Senato della repubblica, il prestigioso Premio Letterario “Scala dei Turchi – Dina Russiello” torna a far battere il cuore della cultura nella sua terra d’origine, dando appuntamento per la sua quinta attesissima edizione nello scenario suggestivo del Teatro Costabianca di Realmonte, il prossimo 23 luglio alle ore 20:00. La serata, sarà orchestrata e presentata dalla giornalista Margherita Trupiano e si svolgerà sotto la guida appassionata del patron Pascal Schembri, intellettuale italo-francese dalla sensibilità rara e dalla monumentale bibliografia che conta numeri da capogiro; un uomo che ha fatto della parola scritta una missione di vita e che, alla vigilia di questo appuntamento, dichiara emozionato: «Portare la grande letteratura ai piedi della Scala dei Turchi, dopo il trionfo romano, è il coronamento di un sogno che si rinnova ogni anno ; questo premio celebra l’anima stessa dell’uomo, la resilienza della memoria e la bellezza universale che ci salva».

Sarà un evento totale e di fortissimo impatto emozionale, dove le lodi alla letteratura si fonderanno in un abbraccio perfetto con l’arte scenica grazie a straordinari interventi artistici di musica e danza che scandiranno la premiazione di ospiti di altissima qualità, a partire dal caloroso ringraziamento al Sindaco di Realmonte, Alessandro Mallia, per la preziosa e fondamentale collaborazione fornita a questa quinta edizione. Il Premio Speciale alla Carriera sarà conferito al maestro Mimmo Galletto per il suo immenso contributo artistico, un riconoscimento di altissimo valore civile andrà al Magistrato Dott. Fabio Pilato, simbolo di legalità e dedizione. Il Premio d’onore che a Roma è stato assegnato a Barbara Alberti, a Realmonte verrà attribuito a Maria Todaro, Direttrice Generale della prestigiosa Florida Grand Opera Il cuore pulsante della sezione Poesia vedrà la premiazione della poetessa Brunella Mallia con il libro “Mediterraneo sentire”, della poetessa Anna Pilato con l’intenso “La memoria del cuore, e la poetessa Francesca Vitello con l’evocativo “Emozioni sotto il mediterraneo cielo”. Premio anche per i poeti Sebastiano Valfrè per il libro “In ricordo di mio Padre ” e Aurelio Bettini per il libro “La leggenda del poeta e della principessa”. Per la sezione Narrativa, il prestigioso riconoscimento andrà, allo scrittore Giacinto Pipitone per l’opera “Il tempo dei Senna”, e a Calogero Sardo per il suo potente volume “La corte del potere”. Riflettori accesi anche sui talenti che hanno saputo graffiare l’anima dei lettori: Nino Miceli con “Nei battiti del cuore e la punta del pugnale”, Salvo di Caro con “Il mio posto è altrove”, e Andrea Ricci con l’avvincente “La scomparsa della Scapola”. Infine, l’emozione si farà ancora più profonda con la consegna del Premio Speciale alla scrittrice Leidy Tatiana D’Amico per il toccante libro “Nati due volte” , al giovanissimo Antonio Tancredi Cadili per il libro “ il Presidente XI e Antonino, all’opera “Agrigento e il teatro Pirandello” di Rosario D’Ottavio, un omaggio all’identità e alla magnificenza culturale del territorio per una notte indimenticabile di lodi, passioni e pura letteratura.