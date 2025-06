“Se non paghi ti sgozzo”, posteggiatore minaccia automobilista a Catania ma era un agente

“Se non paghi ti taglio la gola”. In questo modo un parcheggiatore abusivo ha tentato di estorcere denaro a un automobilista per il posteggio. Quel ‘cliente’ era però un poliziotto e lui è stato arrestato in flagranza dalla polizia di stato per tentata estorsione e minaccia a pubblico ufficiale. L’uomo, un 39enne straniero, era gia’ noto agli agenti poiche’ piu’ volte sanzionato per esercizio abusivo dell’attivita’ di posteggiatore.

Gli agenti lo avevano notato discutere animatamente con una persona in via Carlo Felice Gambino. Dopo essersi avvicinati, hanno riconosciuto entrambi, in quanto uno dei due era un collega, libero dal servizio, l’altro un parcheggiatore abusivo piu’ volte fermato. Il primo, dopo aver parcheggiato l’auto, era stato avvicinato dal secondo il quale gli aveva intimato di pagare per il parcheggio e al suo rifiuto lo aveva minacciato dicendo “se non paghi ti taglio la gola”, simulando il gesto con la mano. L’uomo ha continuato a minacciare il poliziotto anche dopo che quest’ultimo si era qualificato. Fondamentale e’ stato l’intervento delle motovolanti.

Il pubblico ministero ha disposto il trasferimento del 39enne nelle camere di sicurezza della questura. Dopo aver convalidato l’arresto, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari.