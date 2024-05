Gestione trasporti Tua, sit-in davanti al Comune del sindacato Usb

Il prossimo 20 giugno, dalle 10 in poi, il sindacato Usb, Unione sindacale di base lavoro privato (coordinamento nazionale trasporto pubblico locale), ha organizzato un sit-in di protesta davanti al palazzo di città ad Agrigento. La mobilitazione riguarda la questione trasporti della Tua, l’azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico ad Agrigento.

“Tutt’ora priva di riscontro – dicono dal sindacato Usb – la nostra missiva inviata lo scorso 22 marzo all’amministrazione del Comune di Agrigento riguardante tutta una serie di criticità rilevate sui trasporti pubblici gestiti dalla società Tua. Disservizi che, a nostro avviso, non garantiscono efficienza, dignità ed accessibilità a tutti e che il loro protrarsi si ripercuote su una situazione già difficile e che da anni sta affliggendo i trasporti pubblici del nostro territorio.Per nulla incisivi, se non proprio insufficienti, i provvedimenti sinora intrapresi per i trasporti pubblici di Agrigento ed attraverso i quali si sarebbero dovute sanare tutta una serie di criticità e violazioni contrattuali – tra l’altro ammesse dalla stessa amministrazione in sede di Consiglio comunale – che non permettono di garantire ildiritto alla mobilità ai cittadini e le necessarie tutele ai lavoratori.Ma ciò che ci preoccupa maggiormente è il silenzio assordante dell’amministrazione Miccichè – forse perché troppo impegnata in altre faccende piuttosto che rispondere alle giuste e doverose istanze poste dalla nostra organizzazione sindacale – in merito ad un servizio pubblico come quello dei trasporti pubblici di Agrigento che si ricorda essere un servizio essenziale e che garantisce il diritto alla mobilità dei cittadini.È ormai necessario che il sindaco Miccichè e l’amministrazione comunale tutta diano risposte concrete ai cittadini e ai lavoratori e che facciano chiarezza sul futuro della Tua e dei servizi di trasporto pubblico della città di Agrigento”.