Giunta riconfermata, la Dc chiede dimissioni del sindaco: “inadeguato al ruolo”

“Il Sindaco di Agrigento ancora una volta ha perso un’occasione per redimersi”, così dichiarano i Consiglieri della Democrazia Cristiana insieme a tutti i membri della segreteria cittadina del partito. “Solo 14 giorni fa ha azzerato la Giunta “per rilanciare l’azione Amministrativa” e ieri rinomina le stesse identiche persone, presentandosi alla Città senza rossore, come se nulla fosse successo, azzoppando la macchina amministrativa per due lunghe settimane in un momento delicato come quello che stiamo vivendo. Le due delibere di azzeramento della giunta e di riconferma della stessa, dimostrano chiaramente che il Sindaco Miccichè è capace di contraddire se stesso in pochi giorni. Questo significa mortificare gli stessi cittadini che lo hanno eletto, offendere le loro intelligenze. Questo Sindaco è inadeguato al ruolo”, sottolineano i consiglieri Dc e la Segreteria Cittadina. “Manca una chiara e lucida visione politica e si vive alla giornata. Proprio per queste motivazioni è nostro dovere chiedere le dimissioni del Sindaco, prima che si verifichino ulteriori situazioni imbarazzanti per il nome della Città. Saremo Capitale della Cultura dobbiamo smetterla con le situazioni ridicole e Pirandelliane, che gettano discredito sulla città. La Democrazia Cristiana, verificherà se in Aula ci siano le condizioni per una formale mozione di sfiducia, quando è troppo è troppo! Vediamo se esiste ancora la politica in città e cosa ha da dire in merito a questo teatrino!”, hanno concluso.