Gli scout “Agrigento 2” in visita nella redazione di Grandangolo

La squadriglia “pantere” del gruppo scout Agrigento 2, sta partecipando all’evento regionale dei “Guidoncini verdi”. La squadra dovrà raccontare e scrivere in un diario di bordo le loro imprese e la missione per conquistare l’agognato guidoncino.

La loro missione sarà quella di creare un vero e proprio giornalino cartaceo, per raccontare le loro esperienze e le esperienze di vita di professionisti. Sono partiti dalla redazione di Grandangolo Agrigento. Attente e curiose hanno potuto confrontarsi con i giornalisti, capire come si scrive una notizia, si sono cimentate nella regia di una web tv e poi hanno dialogato con il direttore della testata Franco Castaldo che ha risposto alle loro domande, alle loro curiosità, come delle vere e proprie giornaliste.

In bocca al lupo per il lavoro che state svolgendo “Pantere”: Alice Carapezza, Manuela Di Rrosa, Asia Marchetta, Giulia Rametta, Ginevra Murgano, Giulia Di Rosa, Benedetta Schifano, Veronica Schillaci, Carlotta Morreale, Edlhene Plete.