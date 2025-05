Salute mentale, due incontri con l’ASP di Agrigento e Caltanissetta

Proseguono gli appuntamenti promossi dall’on. Antonio De Luca, Capogruppo all’ARS del MoVimento 5 Stelle, con le singole aziende sanitarie provinciali per un confronto sullo stato dell’arte dei budget di salute mentale.

Questa iniziativa, che nasce dopo la presentazione del disegno di legge a prima firma dell’on. De Luca, mira ad illustrare ai vertici delle Asp i dettagli di questo provvedimento e per individuare le criticità e le peculiarità presenti nei singoli territori.

Nella giornata di ieri si sono svolti due appuntamenti con le aziende ospedaliere di Agrigento e Caltanissetta.

Nel primo incontro, al quale era presente il deputato regionale Angelo Cambiano (M5S), hanno partecipato, Giuseppe Capodieci, Direttore Generale dell’Asp di Agrigento, il Direttore amministrativo, Ersilia Riggi, Leonardo Giordano, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Giuseppina Ancona, Responsabile unità operativa semplice e dipartimentale percorsi riabilitativi e il Direttore Sanitario Aziendale, Raffaele Ria.

Il secondo appuntamento, svoltosi all’Asp di Caltanissetta, ha visto la partecipazione dell’on. Nuccio Di Paola (M5S), del Direttore Sanitario, Luciano Andrea Fiorella, del Direttore amministrativo Salvatore Lombardo, di Irene Valletti, Direttore della UOC Cure Primarie, di Massimo Capostanio dell’ufficio di segreteria della segreteria della direzione sanitaria e Massimo Cacciola, direttore del dipartimento di salute mentale.

Presente a tutti e due gli incontri anche lo psichiatra Fiorentino Trojano, componente del Comitato salute mentale dell’Assessorato Regionale.

In entrambe le aziende, sono emerse alcune criticità in merito alla mancata utilizzazione dei budget di salute, ma il management è comunque apparso motivato e intenzionato a procedere alla celere pubblicazione dei necessari bandi, assumendo l’impegno di farlo entro il mese di giugno per una prima parte ed entro il mese di ottobre per le successive annualità.

Al fine di risolvere le criticità emerse si è convenuto di procedere al potenziamento della struttura amministrativa, all’introduzione di un regolamento interno per ottimizzare la gestione di queste somme, alla realizzazione di una piattaforma per la rendicontazione e alla costituzione della consulta provinciale per la salute mentale.

“Dopo aver effettuato incontri con i vertici delle Asp di Catania, Messina, Agrigento e Caltanissetta, riscontro che finalmente nelle Aziende Sanitarie si parla chiaramente dell’obbligo della relazione e della collaborazione tra Asp e Comuni per il budget di salute, superando così il modello solo sanitario. È, poi, chiaro l’impegno dei singoli management di potenziare i propri assetti amministrativi, per permettere l’effettivo svolgimento del budget e per migliorare le condizioni dei disabili psichici dei singoli comuni”, dichiara l’on. Antonio De Luca.