Agrigento ospita edizione 2025 congresso Assoenologi

Sarà la città di Agrigento ad ospitare il 78° Congresso nazionale di Assoenologi, Associazione enologi enotecnici italiani. Tema dell’edizione 2025: “Vino, il mare della vita – Sicilia: radici antiche per affrontare le sfide del futuro”. L’incontro, presentato ieri al ministero dell’Agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste. prevede, dal 26 al 28 giugno, conferenze, tavole rotonde, degustazioni e momenti di approfondimento culturale. ll congresso – informa una nota – si svolgerà con il coinvolgimento di esperti, istituzioni, accademici e professionisti del settore, con l’obiettivo di affrontare i temi chiave del comparto: ricerca, sostenibilità, comunicazione e internazionalizzazione. “Abbiamo scelto la Sicilia e Agrigento – afferma il presidente nazionale di Assoenologi Riccardo Cotarella – per il suo straordinario valore storico e paesaggistico, ma anche per sottolineare quanto il vino sia parte integrante del nostro patrimonio culturale e identitario. Il mare della vita, come lo abbiamo voluto chiamare, rappresenta per noi il senso profondo di questo mestiere, un viaggio fatto di conoscenza, passione, innovazione e rispetto per la terra. Sarà un congresso che unirà riflessione e visione, radici e futuro