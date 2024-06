Guasto all’acquedotto Voltano, sospesa fornitura idrica a Montaperto e Giardina Gallotti

“Si segnala che, nel corso delle attività di routine effettuate dai nostri operatori, è stato riscontrato un guasto sull’acquedotto Voltano, in via dei Giardini comunali di Raffadali”. Lo segnala Aica. “Per quanto sopra, al fine di effettuare i necessari lavori di riparazione del su citato guasto, in data odierna, è stato necessario sospendere la fornitura idrica alle frazioni di Giardina Gallotti e Montaperto del comune di Agrigento, dove, pertanto, la distribuzione idrica prevista subirà slittamenti e/o limitazioni. Si significa che la scrivente ha già avviato i dovuti lavori di riparazione al termine dei quali sarà possibile riattivare la fornitura idrica alle frazioni in argomento. ma la distribuzione, per normalizzarsi, avrà comunque bisogno dei necessari tempi tecnici.”