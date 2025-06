Il comune non monta corrimano per non vedente, Cgil: “comportamento sindaco lesivo dignità persona”

“Il comune di Agrigento non monta, dopo diverse richieste e da più di un anno, un corrimano per consentire a una donna non vedente di salire le scale per raggiungere la propria abitazione”. Lo dice la Cgil agrigentina. “All’inizio del mese di maggio – spiega il sindacato – una signora residente ad Agrigento, non vedente totale, ci comunica che avendo serie difficoltà a raggiungere l’ingresso della propria abitazione ubicata dopo una rampa di scale, il 19 febbraio 2024, scrive al sindaco di Agrigento chiedendo l’istallazione da parte del comune di un corrimano al fine di rendere più agevole il percorso. La signora ci comunica altresì che non ha mai ricevuto riscontro ne formale ne informale da parte del Comune. La signora viene presa in carico dall’Ufficio politiche per le disabilità Cgil che contatta il sindaco illustrandogli la questione, compreso il fatto che la signora è in possesso della nota di richiesta di cui sopra, regolarmente protocollata dall’ufficio competente”. “Nei giorni successivi – continua la Cgil – il sindaco è stato varie volte sollecitato informalmente da questo ufficio per avviare l’iter per l’istallazione del corrimano, senza alcun risultato. Preso atto delle non risposte, o risposte evasive, il 6 giugno scorso il sindacato ha inviato richiesta formale di incontro col sindaco ‘al fine di trovare la soluzione immediata al problema’”. “Ad oggi – dice Franco Gangemi responsabile del dipartimento della Cgil – purtroppo non ci sono risposte di nessun tipo, mentre la signora aspetta ancora e non può fare nulla, anche perché rampa e muro sono di proprietà del Comune. Riteniamo l’atteggiamento del sindaco lesivo della dignità della signora e delle persone con disabilità e lo invitiamo a intervenire immediatamente”.