Maltempo, strade allegati e traffico in tilt a Palermo

Le piogge forti e improvvise oggi a Palermo hanno allagato le strade della città. Disagi per gl automobilisti in varie zone. In viale Regione Siciliana il traffico è andato in tilt. Tante le foto pubblicate sui social da consiglieri comunali e di circoscrizione che segnalano strade impraticabili.

Allagamenti anche in corso Re Ruggero verso l’entrata della fermata della metro Palazzo Reale Orleans. In via Imera un’auto è stata sommersa nell’acqua. In via Leopardi un albero è caduto danneggiando un’automobile, illeso l’automobilista. I vigili del fuoco e capitaneria di porto sono intervenuti a Balestrate per soccorrere alcuni giovani in mare. Sorpresi dalla forte pioggia e dal vento, non riuscivano a tornare a riva. Anche per domani e per venerdì sono previste intense precipitazioni sul capoluogo siciliano.