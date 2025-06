Maturità, la traccia su Borsellino: la fiducia nei giovani anche nella sua ultima lettera

Non era nel toto tracce e ha sorpreso, positivamente, un po’ tutti la riflessione sulla mafia e i giovani che il ministero dell’Istruzione ha inserito nella prima prova scritta degli esami di maturità. Un brano, preso da uno scritto di Paolo Borsellino, il magistrato ucciso in via D’Amelio con la sua scorta il 19 luglio di 33 anni fa, che testimonia la speranza del giudice nei ragazzi e nella loro capacità di comprendere a fondo il disvalore del mondo mafioso. Parole dette quando la guerra a Cosa nostra era ben lontana dall’essere vinta che spiegano anche perché Borsellino, e prima di lui il consigliere istruttore Rocco Chinnicci e il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, avessero a cuore gli incontri nelle scuole e con gli studenti. “Apprendiamo con commozione che tra le tracce della prova scritta d’italiano per la maturità di quest’anno, vi è un riferimento all’attenzione e alla fiducia che nostro padre riponeva nei giovani.

Egli nutriva una enorme speranza nelle future generazioni e abbiamo sempre pensato che a reggere i suoi sforzi vi fosse il senso di una prospettiva alta di un cambiamento in meglio della nostra società civile”, hanno commentato i figli del magistrato Manfredi, Lucia e Fiammetta. “Sono stato più volte portato a considerare quali sono gli interessi e i ragionamenti dei miei tre figli, oggi tutti sui vent’anni, rispetto a quello che era il mio modo di pensare e di guardarmi intorno quando avevo quindici-sedici anni – scriveva il giudice sul settimanale Epoca nel brano sottoposto ai maturandi – quell’età io vivevo nell’assoluta indifferenza del fenomeno mafioso, che allora era grave quanto oggi… Invece i ragazzi di oggi sono perfettamente coscienti del gravissimo problema col quale noi conviviamo. E questa è la ragione per la quale, allorché mi si domanda qual è il mio atteggiamento, se cioè ci sono motivi di speranza nei confronti del futuro, io mi dichiaro sempre ottimista”.

“Nella sua famosa frase ‘se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo’ è condensata tutta la speranza che la sua attività di magistrato impegnato sul fronte antimafia potesse incidere sulle coscienze di tutti i cittadini, all’interno di un percorso segnato dal sacrificio di tantissime magnifiche vite umane. Resta in noi oggi – hanno spiegato i Borsellino ringraziando la scuola per il lavoro che fa – la consapevolezza che attraverso l’odierno riconoscimento e tributo, il sacrificio di nostro padre è come un seme che sta dando i suoi frutti”. “Avrei voluto essere una maturanda per scegliere la traccia su Paolo Borsellino, straordinario tributo ad uno straordinario uomo”, il commento della presidente della commissione Antimafia Chiara Colosimo.