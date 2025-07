“Il mare è la loro casa”, la campagna LAV fa tappa ad Agrigento

Dopo il successo delle 23 tappe in tutta Italia, prosegue la quinta edizione di Il mare è la loro casa, la campagna estiva promossa da LAV (Lega Antivivisezione) per sensibilizzare bambini e famiglie al rispetto degli animali del mare e del litorale. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il logo della Guardia Costiera e del Ministero dell’Istruzione.

Ci trovate sabato 26 luglio al Bellavista in via Nettuno (viale delle Dune, San Leone) dalle 10 alle 16.

Sarà una giornata ricca di giochi e attività didattiche per i più piccoli, tutte pensate per trasmettere in modo semplice e coinvolgente il messaggio fondamentale della campagna: gli animali del mare devono essere rispettati e lasciati liberi nel loro habitat.

“Ogni estate, migliaia di piccoli animali marini – come granchi, pesci, crostacei – vengono catturati per gioco e messi nei secchielli dai bambini. Per loro, questa pratica può essere fatale a causa dello stress, del caldo, della mancanza di ossigeno. Anche l’ambiente delle dune costiere, popolato da piccoli insetti e mammiferi, è messo a rischio” spiega Giacomo Bottinelli, responsabile dell’ufficio “A scuola con LAV”.

Durante la giornata, i volontari LAV saranno presenti con uno stand informativo e coinvolgeranno bambini e famiglie in attività educative, distribuzione di materiali e giochi a tema. L’obiettivo è educare al rispetto degli animali, evitando ogni forma di cattura e manipolazione che possa danneggiarli.

“I nostri eventi sono sempre accolti con entusiasmo” aggiunge Bottinelli “e rappresentano un’occasione per unire divertimento e consapevolezza. Insegnare ai bambini a non prendere granchi o pesci dal mare è un piccolo ma importante gesto di civiltà”.